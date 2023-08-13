До пенсії все далі і далі: в Україні підвищать вимоги до страхового стажу

Необхідний страховий стаж для людей, які хочуть вийти на пенсію у 60 років постійно росте. Таким чином у 2028 році багатьом доведеться чекати 65 років.

Які будуть вимоги до страхового стажу

Вже у 2028 році мінімальний трудовий стаж і для чоловіків, і для жінок для виходу на пенсію у 60 років, становитиме 35 років. Так станеться, тому що вимога до стажу для 60 та 63 років щороку росте.

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Ситуація з вимогами для виходу на пенсію у 60 років така:

у 2023 році – від 30 років стажу;

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 63 роки вимоги наступні:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Для 65 років вимоги до мінімального стажу залишаться незмінними – 15 відпрацьованих років.

Хто може вийти на пенсію раніше

Працівники деяких професій мають право вийти на пенсію значно раніше ніж інші люди, якщо вони мають відповідний стаж. Тож у 45 років на пенсію можуть піти:

робітники охорони здоров'я;

працівники закладів освіти;

державні службовці;

науковці;

працівники органів місцевого самоврядування;

комунальники.

Працівники медичної сфери отримують пенсію за вислугу років за умови звільнення з роботи. Якщо пенсіонер знову працевлаштований, виплати анульовуються до наступного звільнення.