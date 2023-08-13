Какие будут требования к страховому стажу

Уже в 2028 году минимальный трудовой стаж и для мужчин, и для женщин для выхода на пенсию в 60 лет составит 35 лет. Так случится, потому что требование к стажу для 60 и 63 лет ежегодно растет.

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Ситуация с требованиями для ухода на пенсию в 60 лет такова:

в 2023 году – от 30 лет стажа;

в 2024 году – от 31 года стажа;

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 63 года требования следующие:

в 2023 году – от 20 до 30 лет стажа;

в 2024 году – от 21 до 31 года стажа;

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа;

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа;

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для 65 лет требования к минимальному стажу останутся неизменными – 15 отработанных лет.

Кто может выйти на пенсию раньше

Работники некоторых профессий имеют право выйти на пенсию значительно раньше других людей, если они имеют соответствующий стаж. Поэтому в 45 лет на пенсию могут уйти:

рабочие здравоохранения;

работники учебных заведений;

государственные служащие;

ученые;

работники органов местного самоуправления;

коммунальщики.

Обратите внимание! Работники медицинской сферы получают пенсию за выслугу лет при увольнении с работы. Если пенсионер снова трудоустроен, выплаты аннулируются до следующего увольнения.