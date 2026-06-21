Серпень принесе додаткові виплати: хто з пенсіонерів отримає понад 3 тисячі гривень

У серпні частина українських пенсіонерів зможе отримати додаткову виплату у розмірі 3 100 гривень. Хто має право на такі кошти, за яких умов їх нараховують та чи потрібно звертатися для оформлення допомоги, читайте далі.

Хто отримає до 3 100 гривень у серпні?

Напередодні Дня Незалежності частині українських пенсіонерів виплатять додаткову грошову допомогу. Розмір виплати залежатиме від статусу отримувача: для одних вона становитиме кілька сотень гривень, тоді як інші зможуть отримати до 3 100 гривень, повідомляється у постанові Кабінету Міністрів.

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Найбільші суми передбачені для осіб з інвалідністю внаслідок війни та громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також одноразову допомогу нарахують учасникам бойових дій, членам сімей загиблих захисників, постраждалим учасникам Революції Гідності та деяким іншим категоріям українців.

Кому які суми виплатять?

Розмір допомоги залежить від категорії отримувача. Особи з інвалідністю внаслідок війни І групи отримають 3 100 гривень, ІІ групи – 2 900 гривень, ІІІ групи – 2 700 гривень.

Для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності виплата становитиме 1 000 гривень. Членам сімей загиблих військовослужбовців і ветеранів війни нарахують по 650 гривень, а окремим категоріям учасників війни – по 450 гривень.

Як нарахують допомогу?

Більшості одержувачів кошти виплатять автоматично разом із пенсією до 24 серпня. Втім, окремим громадянам, які не перебувають на обліку в Пенсійному фонді як пенсіонери, може знадобитися подати заяву та документи, що підтверджують право на виплату.