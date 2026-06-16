Як зараховують стаж ФОПам?

Якщо ФОП має стаж до 1 січня 2004 року, його підтверджують по-іншому, повідомляє ПФУ.

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Наприклад, це відбувається, завдяки документам про сплату страхових внесків, до таких, наприклад, належать:

квитанції;

платіжні доручення;

документи, які підтверджують поштовий переказ і так далі.

Водночас періоди здійснення підприємницької діяльності із застосуванням спрощеної системи оподаткування до 1 січня 2004 року, зокрема із використанням фіксованого податку, можуть бути зараховані до страхового стажу. Підтвердженням таких періодів слугують:

свідоцтво про сплату єдиного податку;

патент про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян;

спеціальний торговий патент;

довідка про реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності, який застосовував спрощену систему оподаткування.

Періоди провадження фізичною особою підприємницької діяльності можуть підтверджуватися даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Зауважимо, до страхового стажу, що враховується при визначенні права на призначення пенсії, зараховуються періоди здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку. Наприклад з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року включно – при наявності довідки про реєстрацію особи як суб'єкта підприємницької діяльності. А з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року включно – при сплаті страхових внесків.