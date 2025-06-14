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Економіка Соцвиплати Понад 3 тисячі гривень до свята: кому з пенсіонерів передбачена разова допомога
14 червня, 12:31
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Понад 3 тисячі гривень до свята: кому з пенсіонерів передбачена разова допомога

Катерина Добровольська
Основні тези
  • До Дня Незалежності українські пенсіонери з певних категорій отримають разову допомогу понад 3 тисячі гривень, включаючи учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.
  • Влітку пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до пенсії в розмірі 300-570 гривень залежно від віку, якщо їх пенсія менша за 10 340 гривень.

До Дня Незалежності частина українських пенсіонерів отримає разову грошову допомогу. Сума виплати сягне понад 3 тисячі гривень, але вона передбачена не для всіх.

Хто отримає одноразову допомогу у червні 

До Дня Незалежності у 2025 році державна виплата передбачена для окремих категорій пенсіонерів. Це регулюється постановою Кабінету Міністрів №486, повідомляє 24 Канал.

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Таким чином, допомога до 3 100 гривень у серпні передбачено для: 

  • учасників бойових дій;
  • осіб з інвалідністю, отриманою під час служби;
  • родин загиблих військовослужбовців;
  • героїв України;
  • громадян з особливими заслугами перед державою;
  • інших категорій, визначених постановою.

При цьому, як зазначається у постанові, виплата надійде автоматично разом із пенсією, або за заявою для тих, хто не перебуває на обліку Пенсійного фонду.

Які доплати доступні пенсіонерам влітку

У червні частина пенсіонерів також отримає доплату до пенсії приблизно в 500 гривень. Розмір надбавки залежить від віку:

  • після 70 років можна отримати 300 гривень;
  • після 75 років вже 456 гривень;
  • а після 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Доплату отримають лише ті, у кого пенсія менша за 10 340 гривень.