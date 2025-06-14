Понад 3 тисячі гривень до свята: кому з пенсіонерів передбачена разова допомога
- До Дня Незалежності українські пенсіонери з певних категорій отримають разову допомогу понад 3 тисячі гривень, включаючи учасників бойових дій та осіб з інвалідністю.
- Влітку пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до пенсії в розмірі 300-570 гривень залежно від віку, якщо їх пенсія менша за 10 340 гривень.
До Дня Незалежності частина українських пенсіонерів отримає разову грошову допомогу. Сума виплати сягне понад 3 тисячі гривень, але вона передбачена не для всіх.
Хто отримає одноразову допомогу у червні
До Дня Незалежності у 2025 році державна виплата передбачена для окремих категорій пенсіонерів. Це регулюється постановою Кабінету Міністрів №486, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Який прожитковий мінімум в Україні у 2025 році
Таким чином, допомога до 3 100 гривень у серпні передбачено для:
- учасників бойових дій;
- осіб з інвалідністю, отриманою під час служби;
- родин загиблих військовослужбовців;
- героїв України;
- громадян з особливими заслугами перед державою;
- інших категорій, визначених постановою.
При цьому, як зазначається у постанові, виплата надійде автоматично разом із пенсією, або за заявою для тих, хто не перебуває на обліку Пенсійного фонду.
Які доплати доступні пенсіонерам влітку
У червні частина пенсіонерів також отримає доплату до пенсії приблизно в 500 гривень. Розмір надбавки залежить від віку:
- після 70 років можна отримати 300 гривень;
- після 75 років вже 456 гривень;
- а після 80 років – 570 гривень.
Зауважте! Доплату отримають лише ті, у кого пенсія менша за 10 340 гривень.