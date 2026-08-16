3 000 гривень без повернення: кому нарахують одноразову виплату у серпні

У серпні частина українців разом із пенсією отримає одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності. Розмір виплати залежить від статусу отримувача і може сягати понад 3 000 гривень.

Кому нарахують понад 3 000 гривень

До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Максимальний розмір виплати становить 3 100 гривень, однак сума залежить від статусу отримувача.

Найбільшу допомогу отримають особи з інвалідністю внаслідок війни І групи, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для осіб з інвалідністю внаслідок війни інших груп передбачені такі суми:

ІІ група – 2 900 гривень;

ІІІ група – 2 700 гривень.

Такі ж виплати отримають окремі категорії колишніх малолітніх в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнано особами з інвалідністю.

Важливо! Виплати здійснюватимуть відповідно до постанови Кабінету Міністрів №602 до 24 серпня 2026 року. Для тих, хто має право на допомогу, це одноразова виплата, яку не потрібно повертати.

Хто ще отримає одноразову допомогу

Окрім найбільших виплат, постановою Кабінету Міністрів №602 передбачені й інші розміри разової допомоги. По 1 000 гривень виплатять учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також окремим категоріям колишніх неповнолітніх в'язнів нацистських концтаборів і гетто.

650 гривень отримають члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни, члени сімей полеглих Захисників і Захисниць України, а також окремі категорії вдів і вдівців ветеранів, які не одружилися повторно.

Найменша виплата, у 450 гривень, передбачена учасникам війни, колишнім в'язням концентраційних таборів, особам, яких примусово вивезли на роботи під час Другої світової війни, а також дітям партизанів, підпільників та інших учасників боротьби проти нацистського режиму.

Як отримати гроші

Більшості пенсіонерів подавати заяву не потрібно. Якщо людина перебуває на обліку в Пенсійному фонді, кошти нарахують автоматично та виплатять разом із пенсією.

Водночас окремим категоріям громадян, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою.

Зробити це можна:

особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі;

поштою, надіславши документи до територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Які документи знадобляться

У заяві необхідно зазначити паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, реквізити банківського рахунку для зарахування коштів, а також дані посвідчення, яке підтверджує право на отримання разової грошової допомоги.

Раніше ми також писали про те, що не всі державні виплати є одноразовими. Поряд із такими надбавками до пенсії окремим категоріям українців систематично нараховують і щомісячну грошову допомогу.