Багатодітні сім'ї в Україні можуть розраховувати на додаткову державну підтримку. Водночас для її отримання необхідно мати підтверджений статус та виконати кілька важливих умов.

Скільки платитимуть багатодітним сім’ям у грудні

У грудні 2026 року розмір щомісячної допомоги для багатодітних родин становить 2 100 гривень на третю і кожну наступну дитину, повідомляє Пенсійний фонд України.

Допомогу призначають:

одному з батьків, які постійно проживають з дитиною;

громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні;

біженцям та особам, які потребують додаткового захисту.

Гроші нараховують до місяця, у якому дитині виповнюється 6 років включно.

Якщо в родині народилася двійня або більше дітей і саме це дало сім’ї статус багатодітної, допомогу нараховують на кожну дитину з такого народження.

При цьому майновий стан сім'ї не має значення для отримання виплат.

При призначенні допомоги не враховується середньомісячний сукупний дохід сім’ї,

– наголосили у ПФУ.

Важливо! Виплату не призначать, якщо на момент звернення родина вже отримує базову соціальну допомогу за постановою Кабінету Міністрів № 371.

Які документи потрібні для оформлення виплат

Щоб гроші почали надходити на банківський рахунок або через відділення Укрпошти, одному з батьків потрібно звернутися до ЦНАПу або сервісного центру Пенсійного фонду.

Для оформлення знадобляться:

заява встановленої форми;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтва про народження всіх дітей;

посвідчення батьків багатодітної сім’ї;

або довідка про статус багатодітної сім’ї та дитини, у разі відсутності посвідчень.

Коли родина може втратити допомогу

Право на виплату зберігається, поки сім’я відповідає встановленим умовам. Але гроші можуть перестати нараховувати, якщо:

отримувача позбавили батьківських прав;

дитину влаштували на повне державне утримання;

родина втратила статус багатодітної;

підтвердилося нецільове використання коштів сім'єю.

Серед інших підстав — смерть дитини чи отримувача.

Варто знати! Якщо допомогу припинили через те, що строк дії посвідчень або довідок завершився, її можна поновити за умови продовження документів, але перерва не повинна перевищувати чотирьох місяців.

Нагадаємо, для багатодітних родин також передбачена 50% пільга на оплату комунальних послуг, а також на придбання палива, якщо будинок не має централізованого опалення. Діти з багатодітних сімей також мають право на безоплатні ліки за рецептом, медичні огляди, проїзд у визначених видах транспорту та оздоровлення.