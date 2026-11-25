Сколько будут выплачивать многодетным семьям в декабре

В декабре 2026 года размер ежемесячного пособия для многодетных семей составляет 2 100 гривен на третьего и каждого последующего ребенка, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Пособие назначается:

одному из родителей, постоянно проживающих с ребенком;

гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Украине;

беженцам и лицам, нуждающимся в дополнительной защите.

Деньги начисляются до месяца, в котором ребенку исполняется 6 лет включительно.

Если в семье родилась двойня или более детей и именно это придало семье статус многодетной, пособие начисляется на каждого ребенка от таких родов.

При этом имущественное положение семьи не имеет значения для получения выплат.

При назначении пособия не учитывается среднемесячный совокупный доход семьи– подчеркнули в ПФУ.

Важно! Выплата не будет назначена, если на момент обращения семья уже получает базовую социальную помощь в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 371.

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Какие документы нужны для оформления выплат

Чтобы деньги начали поступать на банковский счет или через отделения Укрпочты, одному из родителей необходимо обратиться в ЦПАУ или сервисный центр Пенсионного фонда.

Для оформления понадобятся:

заявление установленной формы;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельства о рождении всех детей;

удостоверение родителей многодетной семьи;

или справка о статусе многодетной семьи и ребенка, в случае отсутствия удостоверений.

Когда семья может лишиться пособия

Право на выплату сохраняется, пока семья соответствует установленным условиям. Но деньги могут перестать начисляться, если:

получателя лишили родительских прав;

ребенок перешел на полное государственное содержание;

семья утратила статус многодетной;

подтвердилось нецелевое использование средств семьей.

Среди других оснований – смерть ребенка или получателя.

Стоит знать! Если помощь прекратили из-за истечения срока действия удостоверений или справок, ее можно возобновить при условии продления документов, но перерыв не должен превышать четырех месяцев.

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Напомним, для многодетных семей также предусмотрена 50-процентная льгота на оплату коммунальных услуг, а также на приобретение топлива, если дом не имеет централизованного отопления. Дети из многодетных семей также имеют право на бесплатные лекарства по рецепту, медицинские осмотры, проезд в определенных видах транспорта и оздоровление.