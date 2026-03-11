Какие льготы могут получить многодетные семьи в Украине?

Такие семьи имеют право на определенные льготы и поддержку от правительства, о чем говорится на сайте Омбудсмана Украины.

Так в 2026 году многодетные семьи могут получить такие льготы:

50% скидки на стоимость топлива, в частности жидкого, если дом не имеет центрального отопления;

50% от утвержденных тарифов абонплаты за пользование квартирным телефоном;

50% скидка на плату за пользование жилищно-коммунальными услугами.

Для назначения льготы учитывается размер среднемесячного дохода семьи за предыдущие шесть месяцев. Расчет делается на одного члена семьи. Он в частности не должен превышать величины дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы.

Для детей из многодетных семей предусмотрена такая помощь:

бесплатное получение медикаментов (по рецепту врача);

ежегодное медицинское обследование;

бесплатный проезд различными видами транспорта, независимо от расстояния и места проживания (кроме такси);

бесплатное оздоровление и отдых;

ежемесячные выплаты на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет.

Обратите внимание! Помощь назначается с месяца, в котором были поданы все необходимые документы.

В то же время выплата денежной помощи осуществляется органами соцзащиты по месту зарегистрированного или фактического проживания того члена семьи, который подал заявления. А если в семье одновременно родилось двое или более детей, то выплата осуществляется на каждого ребенка.

Почему могут прекратить выплачивать помощь?

Выплата для многодетных семей прекращается при следующих условиях:

лишение получателя родительских прав;

отобрание ребенка, но без лишения родительских прав;

отказ получателя от воспитания ребенка;

нецелевое использование средств;

несоздание надлежащих условий для содержания ребенка;

устройство ребенка на полное государственное содержание или его зачисление на круглосуточное пребывание в учреждение общего среднего образования;

пребывание получателя в местах лишения свободы;

потеря статуса многодетной семьи;

смерть ребенка или смерть получателя.

Важно! Если мужчина и женщина не зарегистрировали брак, то семья не может считаться многодетной. А дети, над которыми установлена опека или попечительство, не входят в состав многодетной семьи. Об этом сообщали в Дії.

Что еще следует знать родителям в Украине?