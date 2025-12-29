Как получить помощь от общины?

Размер помощи будет составлять 3 000 гривен ежемесячно. Соответствующее решение в понедельник, 29 декабря, принял исполнительный комитет Львовского городского совета, передает 24 Канал.

С 1 января 2026 года семьи, у которых родилось одновременно трое и более детей, будут получать ежемесячное пособие в размере 3 000 гривен – до достижения детьми трехлетнего возраста.

Однако место жительства родителей должно быть зарегистрировано на территории Львовской городской территориальной общины.

Мы хотим, чтобы семьи чувствовали нашу поддержку и имели возможность предоставлять своим детям лучшее, что они могут получить,

– заявила руководитель управления соцзащиты ЛГС Татьяна Колесник.

Для получения помощи нужно подать в отдел социальной защиты или ЦНАП Львова заявление, а также пакет документов:

копию паспорта гражданина Украины и РНОКПП;

копии свидетельств о рождении детей;

сообщение об открытии и обслуживании счета в учреждении уполномоченного банка;

выписка о регистрации места жительства (пребывания) матери (отца) на территории Львовской МТГ;

справка о неполучении ежемесячной выплаты семьям, в которых родилось одновременно трое и более детей, по зарегистрированному месту жительства (пребывания) отца (матери) – в случае регистрации за пределами территории Львовской МТГ.

Чиновница также объяснила, что до сих пор эти выплаты автоматически проводило управление соцзащиты, ведь именно оно назначало помощь при рождении ребенка. Однако с июля эти функции передали пенсионному фонду, поэтому исполнительный комитет внес соответствующие изменения, чтобы обеспечить подачу заявлений.

Какую еще соцпомощь можно оформить?