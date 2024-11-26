Подарунок на Миколая: діти-сироти отримають гроші

На День Святого Миколая українські діти-сироти отримають по тисячі гривень. Кошти надійдуть 6 грудня.

Кошти на День Миколая

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Кабмін вирішив виплатити по тисячі гривень для дітей-сиріт на Миколая, передає 24 Канал з посиланням на засідання уряду.

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Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України До Дня Святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково тисячу гривень на кожну дитину.

Також в рамках "Зимової підтримки" Кабмін виплатить на дітей по 6 500 гривень. Відповідно кожна малозабезпечена родина, а також ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 гривень.

Нагадаємо! Ці кошти виділили на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.

Гроші на спеціальному рахунку можна буде використати до 31 грудня 2025 року.

Щоб отримати свою тисячу гривень, потрібно подати відповідну заявку протягом грудня-січня. Гроші надійдуть на картку "Національного кешбеку".