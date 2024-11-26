Як зміниться пенсія людей з II групою

У грудні підвищення пенсій по інвалідності не планується. Не зміниться і процедура призначення таких виплат, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зверніть увагу! Надалі зберігатиметься пропорція, що пенсія по інвалідності для людей з II групою складає 90% від вікової.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше – пенсія призначається з дня звернення за нею,

– пояснюють спеціалісти Пенсійного фонду.

Разом з цим, люди з інвалідністю II групи не можуть отримувати менше ніж: