Как изменится пенсия людей со II группой

В декабре повышение пенсий по инвалидности не планируется. Не изменится и процедура назначения таких выплат, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! В дальнейшем будет сохраняться пропорция, что пенсия по инвалидности для людей со II группой составляет 90% от возрастной.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней,

– объясняют специалисты Пенсионного фонда.

Вместе с этим, люди с инвалидностью II группы не могут получать меньше чем: