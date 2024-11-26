Средства на День Николая
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин решил выплатить по тысяче гривен для детей-сирот на Николая, передает 24 Канал со ссылкой на заседание правительства.
Читайте также Возрастет ли пенсия по инвалидности для людей со II группой в декабре
Ко Дню Святого Николая дети-сироты и дети лишенные родительской опеки, которые воспитываются в семьях опекунов или попечителей, единовременно получат дополнительно тысячу гривен на каждого ребенка.
Также в рамках "Зимней поддержки" Кабмин выплатит на детей по 6 500 гривен. Соответственно каждая малообеспеченная семья, а также ВПО, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6 500 гривен.
Напомним! Эти средства выделили на покупку теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой.
Деньги на специальном счете можно будет использовать до 31 декабря 2025 года.
Чтобы получить свою тысячу гривен, нужно подать соответствующую заявку в течение декабря-января. Деньги поступят на карточку "Национального кэшбэка".