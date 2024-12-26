Хто з родичів полонених військових може отримати виплати у 2025 році
26 грудня 2024, 14:10Читать новость на русском
Родини полонених військовослужбовців Збройних сил можуть отримати допомогу від держави. Йдеться зокрема про грошові виплати.
Хто з родичів може отримати виплати за полоненого бійця
Перші у черзі на подібні виплати йдуть дружини та чоловіки військових, що перебувають у полоні, пише 24 канал з посиланням на Міністерство оборони України.
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Водночас гроші виплатять і близьким родичам тих військових, які зникли безвісти.
Так головними родичами таких військовослужбовців, вважаються їхні свпруги, тобто дружина чи чоловік людини. Саме вони отримають виплати.
Однак, на кошти також можуть претендувати:
- діти, які проживають разом з дружиною (чоловіком) полонених військових;
- законні представники (опікунам, піклувальники);
- усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку);
- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовців;
- батьки полонених.
Важливо! Ці виплати надаються рівними частками, якщо військовослужбовці не перебувають у шлюбі й не мають дітей.