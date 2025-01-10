Нова грошова допомога для українців: хто зможе отримати виплати у розмірі 7 000 гривень
Протягом перших п'яти місяців 2025 року деякі категорії ВПО можу отримати додаткову грошову допомогу. Мова йде про гуманітарну допомогу у підготовці до зими родинам внутрішньо переміщених осіб з дітьми.
Яку допомогу можна отримати
Так деякі сім'ї можуть отримати 7 000 гривень, повідомляє 24 канал з посиланням на Благодійний фонд «Благополуччя дітей» спільно з Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина).
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Проєкт "Гуманітарна допомога у підготовці до зими сім'ям ВПО з дітьми, які постраждали від війни в Україні" впроваджує Український фонд "Благополуччя дітей" за фінансової підтримки Diakonie Katastrophenhilfe
– йдеться у тексті.
Суть допомоги полягає в тому, що родини з дітьми, які пройдуть всі етапи відбору, отримають сертифікат "Благо". Його можна буде витратити на придбання товарів до холодної пори року в мережі магазинів ТОВ "Епіцентр К" з розрахунку 7 000 грн на одну людину.
Зверніть увагу! Проєкт триватиме з січня по травень 2025 року.
Хто зможе отримати допомогу
Український фонд повідомив, що відбір проходить в кілька етапів:
- попереднє онлайн-анкетування;
- перевірка участі в інших програмах грошової або ваучерної допомоги;
- перевірка оригіналів документів і співбесіда.
Зокрема допомога направлена родинам з дітьми, які відповідають таким критеріям:
- переїхали з ТОТ чи зони бойових дій згідно з актуальним Переліком територій, опублікованим на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- мають актуальний статус ВПО, отриманий з 2022 року;
- зараз зареєстровані та проживають у місті Дніпро або Дніпропетровській області.
Зверніть, будь ласка, увагу, що участь в анкетуванні не гарантує отримання допомоги,
– наголосили у Фонді.
Анкету можна заповнити за посиланням або за допомогою на безплатної гарячої лінії за номером: 0 800 407030 (щоденно з 10:00 до 18:00).
Зауважте! Про результати першого етапу відбору ви дізнаєтеся з адресного СМС-повідомлення.