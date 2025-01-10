Нова грошова допомога для українців: хто зможе отримати виплати у розмірі 7 000 гривень

Протягом перших п'яти місяців 2025 року деякі категорії ВПО можу отримати додаткову грошову допомогу. Мова йде про гуманітарну допомогу у підготовці до зими родинам внутрішньо переміщених осіб з дітьми.

Яку допомогу можна отримати

Так деякі сім'ї можуть отримати 7 000 гривень, повідомляє 24 канал з посиланням на Благодійний фонд «Благополуччя дітей» спільно з Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина).

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Проєкт "Гуманітарна допомога у підготовці до зими сім'ям ВПО з дітьми, які постраждали від війни в Україні" впроваджує Український фонд "Благополуччя дітей" за фінансової підтримки Diakonie Katastrophenhilfe

– йдеться у тексті.

Суть допомоги полягає в тому, що родини з дітьми, які пройдуть всі етапи відбору, отримають сертифікат "Благо". Його можна буде витратити на придбання товарів до холодної пори року в мережі магазинів ТОВ "Епіцентр К" з розрахунку 7 000 грн на одну людину.

Зверніть увагу! Проєкт триватиме з січня по травень 2025 року.

Хто зможе отримати допомогу

Український фонд повідомив, що відбір проходить в кілька етапів:

попереднє онлайн-анкетування; перевірка участі в інших програмах грошової або ваучерної допомоги; перевірка оригіналів документів і співбесіда.

Зокрема допомога направлена родинам з дітьми, які відповідають таким критеріям:

переїхали з ТОТ чи зони бойових дій згідно з актуальним Переліком територій, опублікованим на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

мають актуальний статус ВПО, отриманий з 2022 року;

зараз зареєстровані та проживають у місті Дніпро або Дніпропетровській області.

Зверніть, будь ласка, увагу, що участь в анкетуванні не гарантує отримання допомоги,

– наголосили у Фонді.

Анкету можна заповнити за посиланням або за допомогою на безплатної гарячої лінії за номером: 0 800 407030 (щоденно з 10:00 до 18:00).

Зауважте! Про результати першого етапу відбору ви дізнаєтеся з адресного СМС-повідомлення.