Один на всіх: статус ВПО тепер призначатимуть на усю сім'ю

З 1 листопада для українських ВПО змінилися деякі правила в оформленні та отриманні виплат від держави. Тепер статус переселенця видають одразу на усю сім'ю.

Що змінилося

Зміни щодо оформлення виплат ВПО стосуються тих осіб, які звертатимуться за нею вперше. Зокрема, тепер одна людина може оформити статус ВПО на усю родину, тобто їх присутність необов'язкова.

Читайте також Наша мета – донести до світової спільноти реальні потреби українців, – Верещук

Фінансова допомога призначається щомісячно для кожного члена родини, про якого є відомості у Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Сума виплат незмінна:

3 тисячі гривень – дітям та особам з інвалідністю;

2 тисячі гривень – усім іншим.

Кому автоматично продовжать виплати

Такі нововведення передбачені постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

Автоматично продовжать виплати для вразливих категорій населення, зокрема, осіб з інвалідністю. Проте це не усі категорії.

З 1 грудня ще на пів року продовжать допомогу для родини, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також це стосується тих родин, у складі яких є працездатні особи, що:

доглядають за дітьми віком до 6 років або тяжко хворими дітьми;

особи з інвалідністю I чи II групи;

громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

особа, яка впродовж перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Також до цієї категорії входять: