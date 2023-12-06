Что изменилось

Изменения по оформлению выплат ВПЛ касаются тех лиц, которые будут обращаться за ней впервые. В частности, теперь один человек может оформить статус ВПЛ на всю семью, то есть их присутствие необязательно.

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Финансовая помощь назначается ежемесячно для каждого члена семьи, о котором имеются сведения в Единой информационной базе данных о ВПЛ. Сумма выплат неизменна:

3 тысячи гривен – детям и лицам с инвалидностью;

2 тысячи гривен – всем остальным.

Напомним! Такие нововведения предусмотрены постановлением КМУ от 31 июля 2023 года № 789.

Кому автоматически продолжат выплаты

Автоматически продолжат выплаты для уязвимых категорий населения, в частности, лиц с инвалидностью. Однако это не все категории.

С 1 декабря еще на полгода продолжат пособие для семей, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 4 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также это касается тех семей, в составе которых есть работоспособные лица, которые:

ухаживают за детьми младше 6 лет или тяжело больными детьми;

лица с инвалидностью I или II группы;

граждане, воспитывающие троих и более детей младше 18 лет;

граждане, ухаживающие за лицами с инвалидностью I группы или несовершеннолетними детьми с инвалидностью, или лицами с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;

лицо, которое в течение первых 6 месяцев получения выплат ВПЛ поспособствовало своей экономической самостоятельности (трудоустроилось, начало деятельность как ФЛП или получило грант на бизнес/ваучер на обучение и тому подобное) и среднемесячный доход которого не превышает 3 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Также в эту категорию входят: