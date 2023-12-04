Об этом вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об этом в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Гуманитарная поддержка украинцев
Она рассказала, что во время визита в США с представителями американских властей обсуждала гуманитарную поддержку украинцев, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за вооруженной агрессии России.
Наша цель – донести до мирового сообщества реальные потребности украинцев в это время. Особенно это важно, поскольку Всемирный банк уже выделил 1,2 миллиарда долларов в поддержку других уязвимых категорий населения.
Проект INSPIRE
Проект INSPIRE ("Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности") финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов. Проект обеспечит финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, пострадавшим от разрушительных последствий вторжения России в Украину.
Проект будет направлен на социальную поддержку:
- лиц с инвалидностью;
- детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- приемных и патронатных семей;
- лиц, нуждающихся в уходе;
- студентов учреждений профессионального высшего и высшего образования, получающих социальные стипендии;
- а также граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и торговли людьми.