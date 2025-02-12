Ризики великі: хто з ВПО може втратити виплати у березні 2025 року

Уряд автоматично подовжить виплати для внутрішньо переміщених осіб у березні 2025 року. Але деякі переселенці можуть їх втратити.

ВПО можуть втратити грошові виплати

Це може статися після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат, передає 24 канал з посиланням на пресцентр Національної соціальної сервісної служби України.

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Всім ВПО, які вже отримують допомогу, автоматично подовжать виплати без подачі заявок.

Зокрема розмір допомоги у 2025 році залишився на рівні 2024 року:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень;

для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Але після перевірки на відповідність критеріям для отримання виплат, деякі українці можуть втратити грошову допомогу. Наприклад, якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном, придбала житло або авто, зріс її дохід, то держава припинить виплату.

Систематичний контроль за правомірністю отриманих виплат дає змогу забезпечити адресне реагування на потреби ВПО та раціональне використання бюджетних ресурсів для тих, хто цього потребує,

– пояснили у Національній соціальній сервісній службі.

Цікаво! За результатами перевірок у 2024 році у понад 79% випадків встановлено факт відсутності осіб за вказаними адресами.