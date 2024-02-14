Без виплат з 1 березня: яким ВПО більше не платитимуть

Для частини ВПО виплати мають продовжити автоматично ще на 6 місяців. Проте декому влада виплачувати кошти все ж припинить. уже з 1 березня

Кому продовжать виплати

Заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак повідомила, що з 1 березня кошти автоматично продовжать виплачувати для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та дітей-сиріт.

Читайте також Допомога ВПО: яких змін у виплатах очікувати цього року

Вона додала, що аби пенсіонеру автоматично продовжили виплати, його дохід має бути меншим ніж чотири прожиткових мінімуми – 9 444 гривень.

Проте деяким людям доведеться подати заявку на поновлення виплат:

родини, які або проживають в зоні бойових дій і у них є діти;

проживають на умовно безпечній території і їх діти через певні причини не можуть навчатися в форматі офлайн, тобто батьки мають за ними наглядати і не можуть працевлаштуватися;

родини, в яких є працездатні особи, які зробили кроки, щоб знайти роботу, наприклад, встали на облік в центрі зайнятості;

ті, хто знайшов роботу.

Кому більше не платитимуть

За словами Марчак, грошей більше не отримають "дорослі люди працездатного віку, у яких немає дітей і які не працюють".

Також вона нагадала, що основний принцип таких виплат, це щоб дохід однієї особи не перевищував прожитковий мінімум.

Виплати для ВПО становлять 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень на усіх інших.