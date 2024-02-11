Кому виплати не будуть припинятись

Кабміном була прийнята Постанова, яка суттєво оновила підходи до соціальної підтримки ВПО та інших вразливих категорій. При цьому, розмір допомоги громадянам, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, залишається без змін:

Читайте також: Чи можна оформити субсидію на житло в якому особа не прописана

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тисячі гривень;

для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Проте, окремим ВПО допомога ще на 6 місяців буде продовжена автоматично, водночас як іншим протягом лютого – березня потрібно звернутися із заявою для продовження допомоги.

Зверніть увагу! Гроші можна отримати 15-го та 28-го числа кожного місяця.

Також у новій постанові передбачено винятки із загального правила. У разі відновлення житлового приміщення, забезпеченням житлом для постійного проживання або житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання ВПО, виплата допомоги не буде припинятися:

дітям-сиротам;

дітям, які позбавлені батьківського піклування;

особам віком до 23 років, які прибули з тимчасово окупованої території.

Хто отримає щорічну або одноразову грошову допомогу

Врегульовано також ситуацію з отриманням щорічної або одноразової державної грошової допомоги особі, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Тепер отримання такої допомоги:

не враховується під час обчислення середньомісячного сукупного доходу сімʼї;

не буде мати наслідком припинення виплати допомоги на проживання ВПО.

Про що ще йдеться у новій постанові