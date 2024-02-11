Кому выплаты не будут прекращаться

Кабмином было принято Постановление, которое существенно обновило подходы к социальной поддержке ВПЛ и других уязвимых категорий. При этом, размер помощи гражданам, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, остается без изменений:

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  • для лиц с инвалидностью и детей – 3 тысячи гривен;
  • для других лиц – 2 тысячи гривен.

Однако, отдельным ВПЛ помощь еще на 6 месяцев будет продлена автоматически, одновременно как другим в течение февраля-марта нужно обратиться с заявлением для продолжения помощи.

Также в новом постановлении предусмотрены исключения из общего правила. В случае восстановления жилого помещения, обеспечением жильем для постоянного проживания или жильем, отнесенным к фондам временного проживания ВПЛ, выплата помощи не будет прекращаться:

  • детям-сиротам;
  • детям, которые лишены родительской опеки;
  • лицам в возрасте до 23 лет, которые прибыли с временно оккупированной территории.

Кто получит ежегодную или единовременную денежную помощь

Урегулирована также ситуация с получением ежегодной или единовременной государственной денежной помощи лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Теперь получение такой помощи:

  • не учитывается при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи;
  • не будет иметь следствием прекращение выплаты помощи на проживание ВПЛ.

О чем еще говорится в новом постановлении

  1. Уточнен термин неработающее трудоспособное лицо. Поэтому это лицо, достигшее 18-летнего возраста и по состоянию здоровья способно к трудовой деятельности и не работает, не проходит военную службу, не занимается предпринимательской деятельностью или профессиональной независимой деятельностью и не учится.
  2. Поэтому предусмотрено право трудоспособных, но не трудоустроенных после завершения получения помощи ВПЛ на получение помощи малообеспеченным семьям.
  3. При подаче заявления на получение помощи на проживание ВПЛ должны предлагать заполнить опросник о потребности в услуге по уходу за ребенком.