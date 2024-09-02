Ще на пів року: виплати для ВПО продовжили
2 вересня 2024, 10:40Читать новость на русском
Джерело:Кабмін
Для частини ВПО з 1 вересня продовжили виплати ще на пів року. Зокрема це стосується пенсіонерів, дітей та осіб з інвалідністю.
Виплати ВПО продовжили
Ще на пів року автоматично виплати продовжили для наступних категорій ВПО:
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- Особам пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень),
- Особам з інвалідністю I чи II групи, дитям з інвалідністю віком до 18 років, дитям з важкими захворюваннями
- Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).
Зверніть увагу! Усі інші ВПО мають подавати заявку на продовження виплат.
Розмір виплат залишився незмінним:
- 3 тисячі гривень – особи з інвалідністю і діти;
- 2 тисячі гривень – усі інші.