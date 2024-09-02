Виплати ВПО продовжили

Ще на пів року автоматично виплати продовжили для наступних категорій ВПО:

Читайте також Українські пенсіонери можуть отримати ці послуги безплатно

  • Особам пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень),
  • Особам з інвалідністю I чи II групи, дитям з інвалідністю віком до 18 років, дитям з важкими захворюваннями
  • Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Зверніть увагу! Усі інші ВПО мають подавати заявку на продовження виплат.

Розмір виплат залишився незмінним:

  • 3 тисячі гривень – особи з інвалідністю і діти;
  • 2 тисячі гривень – усі інші.