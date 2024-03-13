Хто з ВПО не отримуватиме виплати з березня

Для деяких внутрішньо переміщених осіб виплати будуть автоматично продовжені на додаткові 6 місяців. Однак, починаючи з 1 березня, деяким людям влада припинить виплачувати кошти.

Чому декому скасують виплати

Згідно з оновленими правилами, уряд проводить оцінку фінансового стану сімей і на її основі вирішує, чи продовжувати, чи припиняти соціальні виплати.

Читайте також Хто з ВПО має право на додаткову грошову допомогу

Тепер багатьом внутрішньо переміщеним особам встановили обмеження по тривалості отримання допомоги — лише на 6 місяців з можливістю продовження ще на пів року у певних випадках. Розміри соціальних виплат залишаються незмінними:

3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю,

2 000 гривень для всіх інших.

За інформацією від Міністерства соціальної політики, наразі соціальну допомогу отримують 2,6 мільйона з 5 мільйона зареєстрованих ВПО, з яких майже 1,3 мільйона є працездатними, але працевлаштовано лише 40% переселенців.

Кому буде надана допомога для ВПО

З 1 березня 2024 року, допомогу на 6 місяців отримають 1,5 мільйона осіб з найбільш вразливих категорій:

пенсіонери, які отримують пенсію до 9 444 гривень;

особи з інвалідністю 1 та 2 груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

діти з важкими захворюваннями;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 23 років;

батьки-вихователі та прийомні батьки.

Виплати для ВПО, які отримали статус з серпня 2023 року

Такі особи пройдуть перевірку фінансового стану згідно з новими критеріями. Якщо вони не відповідають умовам, вони не отримають допомоги та мають повторно подати заявку та документи для отримання виплат. Ось хто може претендувати на допомогу:

Сім'ї, які залишили домівки після 1 січня 2022 року з доходом нижче 9 444 гривні на особу;

Сім'ї з дітьми до 14 років у зоні бойових дій;

Сім'ї з дітьми до 14 років, що не можуть відвідувати дитячий садок або навчаються онлайн;

Сім'ї, які опікуються особами з інвалідністю 1 групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжко хворою дитиною;

Діти до 14 років, що проживають без батьківського піклування;

Вагітні жінки з 30-го тижня вагітності.

! Працездатні члени сім'ї, крім тих, хто опікується дітьми чи хворими, мають або знайти роботу, або зареєструватися в службі зайнятості протягом 30 днів після отримання виплат. В іншому випадку, сім'я втратить право на допомогу.