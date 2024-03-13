Чому декому скасують виплати
Згідно з оновленими правилами, уряд проводить оцінку фінансового стану сімей і на її основі вирішує, чи продовжувати, чи припиняти соціальні виплати.
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Тепер багатьом внутрішньо переміщеним особам встановили обмеження по тривалості отримання допомоги — лише на 6 місяців з можливістю продовження ще на пів року у певних випадках. Розміри соціальних виплат залишаються незмінними:
- 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю,
- 2 000 гривень для всіх інших.
За інформацією від Міністерства соціальної політики, наразі соціальну допомогу отримують 2,6 мільйона з 5 мільйона зареєстрованих ВПО, з яких майже 1,3 мільйона є працездатними, але працевлаштовано лише 40% переселенців.
Кому буде надана допомога для ВПО
З 1 березня 2024 року, допомогу на 6 місяців отримають 1,5 мільйона осіб з найбільш вразливих категорій:
- пенсіонери, які отримують пенсію до 9 444 гривень;
- особи з інвалідністю 1 та 2 груп;
- діти з інвалідністю до 18 років;
- діти з важкими захворюваннями;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування до 23 років;
- батьки-вихователі та прийомні батьки.
Виплати для ВПО, які отримали статус з серпня 2023 року
Такі особи пройдуть перевірку фінансового стану згідно з новими критеріями. Якщо вони не відповідають умовам, вони не отримають допомоги та мають повторно подати заявку та документи для отримання виплат. Ось хто може претендувати на допомогу:
- Сім'ї, які залишили домівки після 1 січня 2022 року з доходом нижче 9 444 гривні на особу;
- Сім'ї з дітьми до 14 років у зоні бойових дій;
- Сім'ї з дітьми до 14 років, що не можуть відвідувати дитячий садок або навчаються онлайн;
- Сім'ї, які опікуються особами з інвалідністю 1 групи, дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжко хворою дитиною;
- Діти до 14 років, що проживають без батьківського піклування;
- Вагітні жінки з 30-го тижня вагітності.