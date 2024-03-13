Почему некоторым отменят выплаты
Согласно обновленным правилам, правительство проводит оценку финансового состояния семей и на ее основе решает, продолжать ли, или прекращать социальные выплаты.
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Теперь многим внутренне перемещенным лицам установили ограничения по продолжительности получения помощи - только на 6 месяцев с возможностью продления еще на полгода в определенных случаях. Размеры социальных выплат остаются неизменными:
- 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью,
- 2 000 гривен для всех остальных.
По информации от Министерства социальной политики, сейчас социальную помощь получают 2,6 миллиона из 5 миллионов зарегистрированных ВПО, из которых почти 1,3 миллиона являются трудоспособными, но трудоустроено только 40% переселенцев.
Кому будет предоставлена помощь для ВПЛ
С 1 марта 2024 года, помощь на 6 месяцев получат 1,5 миллиона человек из наиболее уязвимых категорий:
- пенсионеры, которые получают пенсию до 9 444 гривен;
- лица с инвалидностью 1 и 2 групп;
- дети с инвалидностью до 18 лет;
- дети с тяжелыми заболеваниями;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 23 лет;
- родители-воспитатели и приемные родители.
Выплаты для ВПЛ, которые получили статус с августа 2023 года
Такие лица пройдут проверку финансового состояния согласно новым критериям. Если они не соответствуют условиям, они не получат помощи и должны повторно подать заявку и документы для получения выплат. Вот кто может претендовать на помощь:
- Семьи, которые оставили дома после 1 января 2022 года с доходом ниже 9 444 гривны на человека;
- Семьи с детьми до 14 лет в зоне боевых действий;
- Семьи с детьми до 14 лет, которые не могут посещать детский сад или учатся онлайн;
- Семьи, которые занимаются лицами с инвалидностью 1 группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;
- Дети до 14 лет, проживающих без родительской опеки;
- Беременные женщины с 30-й недели беременности.