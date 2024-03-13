Почему некоторым отменят выплаты

Согласно обновленным правилам, правительство проводит оценку финансового состояния семей и на ее основе решает, продолжать ли, или прекращать социальные выплаты.

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Теперь многим внутренне перемещенным лицам установили ограничения по продолжительности получения помощи - только на 6 месяцев с возможностью продления еще на полгода в определенных случаях. Размеры социальных выплат остаются неизменными:

3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью,

2 000 гривен для всех остальных.

По информации от Министерства социальной политики, сейчас социальную помощь получают 2,6 миллиона из 5 миллионов зарегистрированных ВПО, из которых почти 1,3 миллиона являются трудоспособными, но трудоустроено только 40% переселенцев.

Кому будет предоставлена помощь для ВПЛ

С 1 марта 2024 года, помощь на 6 месяцев получат 1,5 миллиона человек из наиболее уязвимых категорий:

пенсионеры, которые получают пенсию до 9 444 гривен;

лица с инвалидностью 1 и 2 групп;

дети с инвалидностью до 18 лет;

дети с тяжелыми заболеваниями;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки до 23 лет;

родители-воспитатели и приемные родители.

Выплаты для ВПЛ, которые получили статус с августа 2023 года

Такие лица пройдут проверку финансового состояния согласно новым критериям. Если они не соответствуют условиям, они не получат помощи и должны повторно подать заявку и документы для получения выплат. Вот кто может претендовать на помощь:

Семьи, которые оставили дома после 1 января 2022 года с доходом ниже 9 444 гривны на человека;

Семьи с детьми до 14 лет в зоне боевых действий;

Семьи с детьми до 14 лет, которые не могут посещать детский сад или учатся онлайн;

Семьи, которые занимаются лицами с инвалидностью 1 группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;

Дети до 14 лет, проживающих без родительской опеки;

Беременные женщины с 30-й недели беременности.

Кстати! Трудоспособные члены семьи, кроме тех, кто занимается детьми или больными, должны или найти работу, или зарегистрироваться в службе занятости в течение 30 дней после получения выплат. В противном случае, семья потеряет право на помощь.