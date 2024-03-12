Как начисляются выплаты

Начисление дополнительной денежной помощи пенсионерам ВПЛ регулируется решением Кабмина от 28 июля 2023 года № 781. Эта денежная помощь предоставляется за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН, а перечень получателей определяется на основе информации из баз данных Пенсионного фонда Украины.

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Выплаты осуществляются автоматически, без необходимости обращения лица в ВПП или Пенсионный фонд Украины.

Дополнительную денежную помощь имеют пенсионеры, которые:

  • Получают пенсию менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством).
  • Проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309).
  • Не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и другой помощи на проживание ВПЛ.

В каких регионах предоставляется помощь

Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающих в регионах активных или возможных военных действий, а именно:

  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Как получить средства

Способы выплаты дополнительной денежной помощи определены следующим образом:

  • Пенсионерам, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, помощь выплачивается на их банковские счета.

  • Пенсионерам, которые получают пенсии через АО "Укрпочта", начиная с января 2024 года, помощь предоставляется через отделения АО "Укрпочта".

Период предоставления ежемесячной дополнительной денежной помощи от ВПП ООН зависит от финансирования проекта.