Как начисляются выплаты
Начисление дополнительной денежной помощи пенсионерам ВПЛ регулируется решением Кабмина от 28 июля 2023 года № 781. Эта денежная помощь предоставляется за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН, а перечень получателей определяется на основе информации из баз данных Пенсионного фонда Украины.
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Выплаты осуществляются автоматически, без необходимости обращения лица в ВПП или Пенсионный фонд Украины.
Дополнительную денежную помощь имеют пенсионеры, которые:
- Получают пенсию менее 3 250 гривен (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсационной выплаты, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством).
- Проживают на территориях активных или возможных боевых действий (по перечню, определенным приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины от 22.12.2022 № 309).
- Не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций и другой помощи на проживание ВПЛ.
В каких регионах предоставляется помощь
Выплата дополнительной денежной помощи от ВПП ООН осуществляется пенсионерам, проживающих в регионах активных или возможных военных действий, а именно:
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Запорожская область
- Луганская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Черниговская область
Как получить средства
Способы выплаты дополнительной денежной помощи определены следующим образом:
Пенсионерам, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств, помощь выплачивается на их банковские счета.
Пенсионерам, которые получают пенсии через АО "Укрпочта", начиная с января 2024 года, помощь предоставляется через отделения АО "Укрпочта".
Период предоставления ежемесячной дополнительной денежной помощи от ВПП ООН зависит от финансирования проекта.