Як нараховуються виплати

Нарахування додаткової грошової допомоги пенсіонерам ВПО регулюється рішенням Кабміну від 28 липня 2023 року № 781. Ця грошова допомога надається за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН, а перелік отримувачів визначається на основі інформації з баз даних Пенсійного фонду України.

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Виплати здійснюються автоматично, без необхідності звертання особи до ВПП чи Пенсійного фонду України.

Додаткову грошову допомогу мають пенсіонери, які:

Отримують пенсію менше ніж 3 250 гривень (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій, установлених законодавством).

Проживають на територіях активних або можливих бойових дій (за переліком, визначеним наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 № 309).

Не отримували з 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та іншої допомоги на проживання ВПО.

Зауважте! Виплата додаткової грошової допомоги припиняється у разі, якщо пенсіонер перестає відповідати хоча б одній із зазначених умов.

В яких регіонах надається допомога

Виплата додаткової грошової допомоги від ВПП ООН здійснюється пенсіонерам, які проживають у регіонах активних або можливих військових дій, а саме:

Дніпропетровська область

Донецька область

Запорізька область

Луганська область

Миколаївська область

Сумська область

Харківська область

Херсонська область

Чернігівська область

Важливо! Ці території визначені згідно з наказом Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року.

Як отримати кошти

Способи виплати додаткової грошової допомоги визначені наступним чином:

Пенсіонерам, які отримують пенсії на банківську картку шляхом перерахування коштів, допомога виплачується на їх банківські рахунки.

Пенсіонерам, які отримують пенсії через АТ "Укрпошта", починаючи з січня 2024 року, допомога надається через відділення АТ "Укрпошта".

Період надання щомісячної додаткової грошової допомоги від ВПП ООН залежить від фінансування проєкту.