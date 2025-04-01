Чи будуть продовжувати виплати для ВПО з 1 квітня

З 1 квітня деякі ВПО продовжать отримувати спеціальну допомогу від держави. Йдеться саме про грошову підтримку.

Яку допомогу можуть отримувати ВПО зараз

Автоматичне продовження виплат для ВПО відбулося ще з 1 березня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну соціальну сервісну службу України.

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Нагадаємо! Виплати ВПО продовжуються на 6 місяців. Кошти надаються, якщо особа відповідає певним критеріям.

Варто також враховувати, що виплати можуть бути скасовані з певних причин. Наприклад, якщо переселенець перебуває за кордоном понад 30 днів.

Теперішні виплати для ВПО такі:

діти та особи з інвалідністю можуть отримати щомісячно 3 000 гривень;

дорослі – 2 000 гривень.

Варто зауважити, що в Україні досі діє програма, що дозволяє отримати компенсацію за безоплатне розміщення ВПО. За одного переселенця власнику нерухомості надається 450 гривень щомісячно.

Потрібно враховувати, що така компенсація може скасовуватись, якщо: