Виплати одиноким матерям: на які суми можна розраховувати у 2023 році

Розмір виплат одиноким матерям залежить від прожиткового мінімуму, а оскільки у 2023 році він залишився без змін, то й розмір виплат не зміниться. Хто має право на виплати в умовах воєнного стану, розповідаємо далі.

Виплати одиноким матерям

Допомогу одиноким матерям визначають як різницю між 100% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена сім’ї.

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Максимальна допомога протягом січня – грудня 2023 року складатиме:

на дитину до 6 років – 2 272 гривень;

на дитину від 6 до 18 років – 2 833 гривень;

на дитину від 18 до 23 років (якщо навчається на стаціонарі у ЗВО) – 2 684 гривень.

Хто має право на виплати

Одинокі матері, одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;

Вдова та вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається на кожну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Виплати в умовах воєнного стану

В умовах воєнного часу, в Україні, строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування і виплачується за повний місяць без звернення особи до компетентних органів.

Виплата допомоги не зупиняється, навіть якщо отримувач пропустив строк її перегляду. Після завершення воєнного стану громадяни мають оновити документи протягом місяця, щоб продовжити отримувати допомогу.

Як податись на соцдопомогу

Якщо люди не звернулися за допомогою протягом 60 календарних днів, кошти повернуться Мінсоцполітики.