Декретні виплати з 1 січня
- Для працюючих жінок
Якщо жінка офіційно працевлаштована, то має право на декретні виплати, котрі складають 100% від середньої зарплати. Розмір виплат складає заробіток за останніх 12 місяців поділений на кількість відпрацьованих днів. Саме таку суму й отримуватиме жінка за один день декретної відпустки.
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- Для жінок підприємців
Жінки-ФОПи теж можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. Однак для них розмір декретних виплат залежить не від доходу, а від розміру ЄСВ, який вони платили протягом останнього року.
- Для непрацюючих жінок
Непрацюючі жінки також можуть отримувати декретні виплати. Вони складатимуть 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки прожитковий з грудня зріс до 2 684 гривень, то виплати складатимуть 671 гривню на місяць.
Хто має право на декретні виплати
Таким чином в Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Однак що стосується тривалості їх виплат, то термін також різниться. Все залежить від кількості дітей, які очікує жінка.
- Які очікує на одну дитину, то декретна відпустка складатиме 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після).
- Якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).
- Якщо вагітна жінка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вона може розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.