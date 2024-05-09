У ПФУ розповіли, від чого залежить розмір мінімальної пенсії

Мінімальна пенсія, яку отримує особа залежить від багатьох аспектів. Зокрема, від кількості набутого стажу.

Що впливає на розмір пенсії

На кінцеву суму, яку отримає особа впливає її зарплата та вік при виході на пенсію. Якщо пенсіонер не встиг отримати повний стаж, його виплати будуть менші.

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Варто зауважити, що піти на заслужений відпочинок українці можуть у 60,63 та 65 років. Виключення складають ті, хто вийшов на пенсію за вислугою років.

Аби піти на заслужений відпочинок цьогоріч у 60 років, особа має набути щонайменше 31 рік стажу, у 63 роки – мінімум 22 роки. До 2028 року ці значення зростатимуть.

А от для виходу на пенсію у 65 років достатньо 15 років стажу. Зростання цього значення поки не заплановано.

Які мінімальні пенсії зараз

Внаслідок індексації зросли пенсії багатьох пенсіонерів. Зараз особи, що досягли 65 років мають такі мінімальні виплати:

якщо вони не набули необхідну кількість страхового стажу для виходу на пенсію (15 років) – 2 725 гривень.

мають повний стаж – 3 370 гривень.

Зараз повним стажем вважається термін 30 років для жінок і 35 для чоловіків.

Виплати для осіб з повним стажем, залежно від віку такі:

для осіб до 70 років – 2 980 гривень;

від 70 до 80 років – 3 240 гривень.

Пенсіонери старше 80 років, які набули щонайменше 20 років стажу мають мінімальну пенсію 3 370 гривень.

Для осіб, які мають особливі заслуги перед Україною встановлені мінімуми інші.