Скільки коштів спрямовано у травні
Як повідомили у ПФУ, на пенсійні виплати у травні було спрямувано 16,9 мільярда гривень. Щобільше, у травні також вже було надано 195 тисяч послуг особам, які звернулися до відповідних органів.
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Станом на 7 травня профінансовано: на пенсійні виплати – 16,9 мільярда гривень, у тому числі через АТ "Укрпошта" – 3,6 мільярда гривень, через уповноважені банки – 13,3 мільярда гривень,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, на інші виплати ПФУ було направлено:
- на житлові субсидії та пільги – 2 696,4 мільйона гривень;
- на страхові виплати – 1 440,2 мільйона гривень, у тому числі на оплату лікарняних – 292,7 мільйона гривень.
Які актуальні пенсії в Україні
У 2024 році розподіл пенсій в Україні виглядає наступним чином:
- до 3000 гривень – отримує 2 725 285 осіб – 26,8%;
- від 3001 до 4000 гривень – отримує 1 754 068 осіб – 17,3%;
- від 4001 до 5000 гривень – отримує 1 889 222 – 18,6%;
- від 5001 до 10000 гривень – 2 561 420 – 5,2%;
- понад 10000 гривень – 1 224 71 особа – 12,1%.