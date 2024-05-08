Сколько средств направлено в мае

Как сообщили в ПФУ, на пенсионные выплаты в мае было направлено 16,9 миллиарда гривен. Более того, в мае также уже было предоставлено 195 тысяч услуг лицам, которые обратились в соответствующие органы.

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По состоянию на 7 мая профинансировано: на пенсионные выплаты – 16,9 миллиарда гривен, в том числе через АО "Укрпочта" – 3,6 миллиарда гривен, через уполномоченные банки – 13,3 миллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

Кроме того, на другие выплаты ПФУ было направлено:

на жилищные субсидии и льготы – 2 696,4 миллиона гривен;

на страховые выплаты – 1 440,2 миллиона гривен, в том числе на оплату больничных – 292,7 миллиона гривен.

Какие актуальные пенсии в Украине

У 2024 году распределение пенсий в Украине выглядит следующим образом:

до 3000 гривен – получает 2 725 285 человек – 26,8%;

от 3001 до 4000 гривен – получает 1 754 068 человек – 17,3%;

от 4001 до 5000 гривен – получает 1 889 222 – 18,6%;

от 5001 до 10000 гривен – 2 561 420 – 5,2%;

свыше 10000 гривен – 1 224 71 человек – 12,1%.

Заметьте! Сейчас общее количество пенсионеров составляет – 10 154 705 человек.