Українцям інакше виплачуватимуть пенсії: що мають знати пенсіонери про постанову уряду

В Україні ухвалили нову постанову. Таким чином змінилися правила виплати пенсій літнім людям.

В Україні змінили умови виплати пенсій

Постанова встановлює єдині умови виплати пенсій для всіх громадян України, незалежно від їх місцеперебування, пише 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Мова йде про пенсіонерів, які проживають:

безпосередньо в Україні;

на тимчасово окупованих територіях;

за кордоном.

В останньому випадку вказані громадяни, які перебувають за межами України не менше ніж 183 дні протягом календарного року. Або ж вони отримали тимчасовий захист (статус біженця) та не оформляли документи для постійного проживання за кордоном.

Зверніть увагу! Дія цього Порядку не поширюється на громадян України, яким пенсія або страхові виплати виплачуються на умовах міжнародних договорів у сфері пенсійного забезпечення з іншими країнами.

У чому полягає проблема постанови

Видання на пенсії зазначає, що новий документ "скасовує дискримінаційну" Постанову Кабінету Міністрів, адже саме вона "понад 10 років не давала нормально жити багатьом переселенцям". У матеріалі наголошуються, що вона передбачала постійну ідентифікацію, оформлення пенсій лише через Ощадбанк і тільки за наявності довідки переселенця тощо.

Водночас виплата пенсій для громадян України, як і раніше, здійснюватиметься через Укрпошту чи на пенсійні рахунки уповноважених банків, які працюють на території України. Однак для отримання пенсії на ТОТ (точніше, для її нарахування) потрібно проходити фізичну ідентифікацію. Це слід робити до 31 грудня кожного календарного року.

Разом з тим, виплата пенсії припиняється, якщо протягом шести місяців були відсутні видаткові операції та в ці пів року не проводилася фізична ідентифікація особи. Тобто подвійна умова – пройти щорічну ідентифікацію, і щоб раз на пів року відбувався якийсь рух коштів на картці. Як це зробити на практиці на непідконтрольній території – питання доволі складне, –

пише "На пенсії".

Тим, хто залишається у тимчасовій окупації та тим, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії проводиться за умови, неодержання пенсії від Росії. Це підтверджується заявою від людини Пенсійному фонду про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії.

Зокрема Пенсійному фонду вже надано завдання до кінця 2025 року перевірити всі пенсійні справи тих, хто проживає на непідконтрольній території, або виїхав звідти.

Зауважте! Пенсіонерам, які тимчасово проживають за межами України виплата пенсії та страхових виплат здійснюватиметься також за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.