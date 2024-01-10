Де українці найчастіше отримують пенсію

Українці можуть отримувати пенсійні виплати як через банк, так і "Укрпошту". Кошти надсилаються на особистий рахунок або видаються готівкою.

Як відбувається виплата пенсій в Україні

Відповідно до останніх статистичних даних, через банк виплати отримують 8,383 мільйона осіб. А через "Укрпошту" загалом 2,134 мільйона громадян.

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Найчастіше українці отримують виплати через такі банки:

56,1% або 4,701 мільйони пенсіонерів обрали "Приватбанк";

33,9% – 2,84 мільйона осіб – "Ощадбанк";

3,7% – 314,4 тисячі осіб – Raiffeisen Bank.

Ще 6,3% – 527,7 тисячі осіб отримують кошти у інших фіінустановах. Цікаво, що усе більше пенсіонерів надають перевагу саме банківським операціям.

За 2023 рік на рахунки пенсіонерів через банки надійшло 551,2 мільярда гривень. Цей показник зріс на 20,6%, у порівнянні з 2022 роком. Тоді через фінансові установи пенсіонери отримали 457 мільярдів гривень.

Як зміниться розмір пенсій у 2024 році

З 1 січня відбулося зростання мінімальних виплат, внаслідок підвищення прожиткового мінімуму. Тепер це значення дорівнює 2 361 гривні замість 2 093 гривень.

Пенсії інших громадян зростуть у березні. Саме тоді планується масштабна індексація усіх виплат.