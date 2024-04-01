Допомога по безробіттю: скільки отримують українці від держави

Особи, які з певних причин втратили роботу, можуть отримати допомогу від держави. Проте розмір таких виплат залежить від деяких чинників.

Хто може отримати допомогу

Українці, які оформилися, як безробітні можуть отримати допомогу від держави. На їх виплати впливатимуть:

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страховий стаж – як загальний стаж, так і за останні 12 місяців;

причина, через яку людина залишилася без роботи;

заробітна плата, яку особа отримувала на останньому місці роботи.

Під час воєнного стану виплати допомоги починаються з першого дня після отримання статусу безробітного.

Допомогу призначать для офіційно безробітних осіб, які мають не менше 7 місяців стажу за рік, що передував реєстрації.

Як оформитися безробітним

Щоб оформити статус безробітного, потрібно звернутися до міської або регіональної філії центру зайнятості. Зробити це можна особисто, або через офіційний сайт.

Звернутися може будь-яка особа, яка напише заяву на призначення або поновлення виплати допомоги по безробіттю.

Скільки можна отримати

Допомога по безробіттю залежить від тривалості страхового стажу та становить певний відсоток від середньої зарплати конкретної особи.

До 3 років стажу – 50% від зарплати;

Між 3 і 6 роками – 55%;

Між 6 і 12 роками – 60%;

Між 12 і 18 роками – 65%;

Між 18 і 24 роками – 70%;

Між 24 і 30 роками – 75%;

Понад 30 років – 80%.

Проте допомога не може бути нижчою за встановлений мінімум для безробітних. До слова, українці, які мають страховий стаж понад 15 років та не отримували допомогу по безробіттю протягом цього ж часу, можуть розраховувати на додаткові 10% до розміру допомоги.