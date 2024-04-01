Як були розподілені кошти

З 70,7 мільярда гривень, які ПФУ виділив на соцвиплати у березні, найбільша частина суми була спрямована на виплату пенсій.

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Кошти були розподілені таким чином:

для пенсійних виплат виділено 62,1 мільярда гривень;

на житлові субсидії та пільги спрямовано 5,9 мільярда гривень;

на страхові виплати, включаючи оплату лікарняних, надано 2,7 мільярда гривень, з яких 1,7 мільярда гривень пішло на лікарняні.

Зауважте! Крім того, у березні було надано 1122 тисяч послуг громадянам, що звернулись до Пенсійного фонду України.

У кого зростуть пенсії з 1 квітня

Перерахунок пенсій торкнеться осіб, яким виповнилося 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Важливо! Автоматичне підвищення пенсій зв'язане зі збільшенням мінімальної зарплати, що призвело до зростання мінімальної пенсії з 2 840 гривень до 3 200 гривень з 1 квітня. Перерахунок здійснюватиметься тільки за умови виконання всіх критеріїв, а користь відчують лише пенсіонери з низькими пенсіями.

Додатково, працюючі пенсіонери отримають збільшення пенсій за кожен рік понад мінімальний стаж, з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, що призведе до надбавки у 23,61 гривні за кожен додатковий рік стажу.