Як були розподілені кошти
З 70,7 мільярда гривень, які ПФУ виділив на соцвиплати у березні, найбільша частина суми була спрямована на виплату пенсій.
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Кошти були розподілені таким чином:
- для пенсійних виплат виділено 62,1 мільярда гривень;
- на житлові субсидії та пільги спрямовано 5,9 мільярда гривень;
- на страхові виплати, включаючи оплату лікарняних, надано 2,7 мільярда гривень, з яких 1,7 мільярда гривень пішло на лікарняні.
У кого зростуть пенсії з 1 квітня
Перерахунок пенсій торкнеться осіб, яким виповнилося 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.
Додатково, працюючі пенсіонери отримають збільшення пенсій за кожен рік понад мінімальний стаж, з урахуванням підвищення прожиткового мінімуму, що призведе до надбавки у 23,61 гривні за кожен додатковий рік стажу.