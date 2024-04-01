У кого зростуть пенсії

Відтак, автоматичний перерахунок пенсій відбудеться для осіб, які досягли 65 років, не працюють та мають повний стаж. Тобто, для жінок необхідно мати щонайменше 30 років стажу, а для чоловіків – щонайменше 35 років.

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Річ у тім, що у зазначеної категорії осіб мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, через збільшення мінімальної зарплати з 1 січня поточного року, мінімальна пенсія складала 2840 гривень, а вже з 1 квітня вона додатково зросте на 360 гривень та становитиме – 3200 гривень.

Зверніть увагу! Перерахунок пенсійних виплат буде проведений лише у випадку, якщо виконуються всі три умови. Водночас відчути підвищення зможуть лише ті, чия загальна сума пенсії є невеликою.

Також зміняться пенсійні виплати працюючих пенсіонерів. Ці громадяни отримають надбавку за кожен додатковий рік стажу. Внаслідок зростання прожиткового мінімуму, надбавка за кожен рік стажу складає уже 23,61 гривні.

Чому підвищення відчують не усі

Однак, паралельно з цим діє Постанова Кабінету Міністрів №185 від 23 лютого 2024 року, яка передбачає певні пільги для непрацюючих осіб з повним трудовим стажем, які досягли 65-річного віку. Згідно з цією постановою, пенсія для таких громадян не може бути меншою за 3370 гривень.

Оскільки ця норма набула чинності з 1 березня 2024 року, то мало хто матиме можливість відчути додаткове збільшення пенсій з 1 квітня. Фактично, мінімальна пенсійна виплата для таких осіб вже сьогодні перевищує 3200 гривень, що вже є вище, ніж очікуване підвищення.