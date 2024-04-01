Хто з пенсіонерів отримає додатково 944 гривні
Відповідно до Закону України, частина пенсіонерів може отримати надбавку у сумі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, від 2 361 гривні.
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Така доплата надається пенсіонеру, якщо він відповідає наступним критеріям:
- досяг 80 років;
- має пенсію за віком;
- потребує догляду з боку сторонніх осіб, відповідно до стану здоров'я, і, при цьому, проживає сам.
Щоб отримати цю доплату, особа має у індивідуальному порядку звернутися у ПФУ. Для підтвердження права на надбавку, пенсіонер зобов'язаний надати відповідні документи, наприклад, довідку про стан здоров'я.
Яку надбавку отримають пенсіонери у квітні
Пенсіонери старше 70 років у квітні отримають доплату до пенсії. Ця надбавка нараховується автоматично, у місяць, коли особа досягає вказаного віку. Головною умовою є те, що пенсія громадянина менша за 10 340,35 гривні.
Розмір цієї доплати зараз такий:
- особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 456 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.