Хто з пенсіонерів отримає додатково 944 гривні

Відповідно до Закону України, частина пенсіонерів може отримати надбавку у сумі 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто, від 2 361 гривні.

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Така доплата надається пенсіонеру, якщо він відповідає наступним критеріям:

досяг 80 років;

має пенсію за віком;

потребує догляду з боку сторонніх осіб, відповідно до стану здоров'я, і, при цьому, проживає сам.

Щоб отримати цю доплату, особа має у індивідуальному порядку звернутися у ПФУ. Для підтвердження права на надбавку, пенсіонер зобов'язаний надати відповідні документи, наприклад, довідку про стан здоров'я.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонер отримує виплати не за віком, а, наприклад, за інвалідністю, така надбавка йому не надається.

Яку надбавку отримають пенсіонери у квітні

Пенсіонери старше 70 років у квітні отримають доплату до пенсії. Ця надбавка нараховується автоматично, у місяць, коли особа досягає вказаного віку. Головною умовою є те, що пенсія громадянина менша за 10 340,35 гривні.

Розмір цієї доплати зараз такий:

особи від 70 до 74 років включно отримують 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зауважте! Надбавка не сумується, а лише зростає до вказаних значень. Наприклад, після 75 років, пенсіонер отримує не 300 + 456 =756 гривень, а 456 гривень, тобто, виходить + 156 гривень.