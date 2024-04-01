Кто из пенсионеров получит дополнительно 944 гривны

В соответствии с Законом Украины, часть пенсионеров может получить надбавку в сумме 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, от 2 361 гривны.

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Такая доплата предоставляется пенсионеру, если он соответствует следующим критериям:

достиг 80 лет;

имеет пенсию по возрасту;

нуждается в уходе со стороны посторонних лиц, в соответствии с состоянием здоровья, и, при этом, проживает сам.

Чтобы получить эту доплату, лицо должно в индивидуальном порядке обратиться в ПФУ. Для подтверждения права на надбавку, пенсионер обязан предоставить соответствующие документы, например, справку о состоянии здоровья.

Обратите внимание! Если пенсионер получает выплаты не по возрасту, а, например, по инвалидности, такая надбавка ему не предоставляется.

Какую надбавку получат пенсионеры в апреле

Пенсионеры старше 70 лет в апреле получат доплату к пенсии. Эта надбавка начисляется автоматически, в месяц, когда лицо достигает указанного возраста. Главным условием является то, что пенсия гражданина меньше 10 340,35 гривен.

Размер этой доплаты сейчас такой:

лица от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Заметьте! Надбавка не суммируется, а только растет до указанных значений. Например, после 75 лет, пенсионер получает не 300 + 456 =756 гривен, а 456 гривен, то есть, получается + 156 гривен.