Кто из пенсионеров получит дополнительно 944 гривны
В соответствии с Законом Украины, часть пенсионеров может получить надбавку в сумме 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть, от 2 361 гривны.
Читайте также Повезет, но не всем: у кого вырастут пенсии с 1 апреля
Такая доплата предоставляется пенсионеру, если он соответствует следующим критериям:
- достиг 80 лет;
- имеет пенсию по возрасту;
- нуждается в уходе со стороны посторонних лиц, в соответствии с состоянием здоровья, и, при этом, проживает сам.
Чтобы получить эту доплату, лицо должно в индивидуальном порядке обратиться в ПФУ. Для подтверждения права на надбавку, пенсионер обязан предоставить соответствующие документы, например, справку о состоянии здоровья.
Какую надбавку получат пенсионеры в апреле
Пенсионеры старше 70 лет в апреле получат доплату к пенсии. Эта надбавка начисляется автоматически, в месяц, когда лицо достигает указанного возраста. Главным условием является то, что пенсия гражданина меньше 10 340,35 гривен.
Размер этой доплаты сейчас такой:
- лица от 70 до 74 лет включительно получают 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.