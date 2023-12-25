Пенсії по інвалідності: чи будуть зміни у 2024 році

Призначенням пенсій по інвалідності займається спеціальна комісія. Відповідно до визначеної групи, змінюється і розмір виплат, які отримує особа.

Як зміняться виплати по інвалідності

Починаючи з 1 січня, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність і, відповідно, мінімальна пенсія, зростають з 2 093 гривень до 2 361 гривні. Оскільки від цього показника залежать і інші виплати, вони також збільшуються.

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Якщо громадянину призначили інвалідність у дитинстві (до 18 років), він отримує 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2024 році ця сума складе 1 652,7 гривні. Особи, які отримали статус інвалідність у дитинстві, але при цьому вони старше 18 років, матимуть такі пенсії:

I група – 100% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;

II група – 80% – 1 888,8 гривні;

III група – 60% – 1 416,6 гривні.

Як зміняться доплати для доглядачів осіб з інвалідністю

Пенсія по інвалідності може змінюватись, відповідно до рішення комісії під час повторної експертизи. Якщо експерти призначають особі іншу групу, виплати також коригуються.

Щомісячна допомога за догляд людей з інвалідністю також зміниться. Якщо громадянин має I групу з дитинства, то на нього надають такі виплати, відповідно до підгрупи:

А – 200% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 4 722 гривні;

Б – 100% – 2 361 гривні.

Якщо особі призначено II або III групу інвалідності з дитинства і при цьому, вона не має близьких родичів, які можуть її доглядати, їй надають 75% від вказаного прожиткового мінімуму. Тобто у 2024 році це 1 770,75 гривні.

Доплати для осіб II або III групи надаються лише у випадку, якщо громадянин не може самостійно себе доглядати і потребує сторонньої підтримки.

Допомога для догляду за дітьми з інвалідністю, змінюється, відповідно до віку неповнолітньої особи. Якщо йдеться про тих, хто належить до підгрупи А, вона складає 200% від визначеного для цього періоду прожиткового мінімуму:

до 6 років – 5 163 гривні;

з 6 до 18 років – 6 392 гривні.

Для іншої підгрупи, надбавка вираховується як 50%, від визначеного за їхнім віком прожиткового мінімуму: