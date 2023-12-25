Как изменятся выплаты по инвалидности
Начиная с 1 января, прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность и соответственно минимальная пенсия, возрастут с 2 093 гривен до 2 361 гривны. Поскольку от этого показателя зависят и другие выплаты, они такжже увеличиваются.
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Если гражданину назначили инвалидность в детстве (до 18 лет), он получает 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2024 году эта сумма составит 1 652,7 гривны. Лица, получившие статус инвалидности в детстве, но при этом они старше 18 лет, будут иметь следующие пенсии:
- I группа – 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 2 361 гривну;
- II группа – 80% – 1 888,8 гривны;
- III группа – 60% – 1 416,6 гривны.
Как изменятся доплаты для попечителей лиц с инвалидностью
Ежемесячное пособие за уход за людьми с инвалидностью также изменится. Если гражданин имеет I группу с детства, то на него предоставляются следующие выплаты, согласно подгруппе:
- А – 200% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность – 4 722 гривны;
- Б – 100% – 2 361 гривна.
Если лицу назначена II или III группа инвалидности с детства и при этом, она не имеет близких родственников, которые могут за ним ухаживать, ему предоставляют 75% от указанного прожиточного минимума. То есть в 2024 году это 1 770,75 гривен.
Пособие по уходу за детьми с инвалидностью меняется в соответствии с возрастом несовершеннолетнего лица. Если речь идет о тех, кто входит в подгруппу А, она составляет 200% от определенного для этого периода прожиточного минимума:
- до 6 лет – 5 163 гривны;
- с 6 до 18 лет – 6 392 гривны.
Для другой подгруппы надбавка исчисляется как 50% от определенного по их возрасту прожиточного минимума:
- до 6 лет – 1 218,5 гривны;
- с 6 до 18 лет – 1 598 гривен.