Є п'ять варіантів: які виплати надають пораненим військовим

Якщо військовий під час участі у бойових діях отримав поранення, він може розраховувати на виплати від держави. Існує 5 доступних можливостей.

Виплати пораненим військовим

Харківський ОТЦК та СП написав, що першою виплатою на яку може розраховувати військовий, є щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням.

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Додаткова винагорода – виплата в розмірі 100 000 гривень за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань по БР), яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення,

– написали там про другу виплату.

Ще можна отримати одноразову компенсацію за будь-яке ушкодження здоров’я, яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності. Таке ушкодження мало бути отримане під час захисту України або виконання обов’язків військової служби.

Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення,

– додали в ОТЦК.

Останнім видом виплат є грошова допомога для оздоровлення. Її надають в розмірі місячного грошового забезпечення щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.