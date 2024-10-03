Хто зможе отримувати максимальну пенсію у 2025

Зараз максимальна пенсія в Україні складає 23 610 гривень Таку виплату зможуть отримувати визначені категорії пенсіонерів, розповів експерт Сергій Коробкін.

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Нагадаємо! Максимальна пенсія прямо залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня це 2 361 гривні).

Хто з українців має право на максимальну пенсію:

науковці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

державні службовці.

Потрібно розуміти, що максимальна пенсійна виплата – це значення у якому враховується основний розмір пенсії та усі надбавки. Виключенням є доплата, що надається особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Зверніть увагу! Статистика ПФУ свідчить, що станом на 1 липня 2024 року, пенсію більш як 10 тисяч отримували лише 12,5% від загальної кількості пенсіонерів (майже 1,3 мільйона осіб).