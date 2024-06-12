Як після індексації зміняться пенсії у працюючих пенсіонерів

З 1 квітня 2024 року в Україні було проіндексовано пенсії на 7,96%. Це рішення прийняв уряд, і вже в червні багато працюючих пенсіонерів отримають підвищені виплати.

Кого торкнеться перерахунок

Перерахунок пенсій працюючих пенсіонерів буде пов'язаний з квітневою індексацією. Розмір збільшення для кожного пенсіонера буде індивідуальним.

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Ці перерахунки стосуються тих пенсіонерів, які:

Набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2024 року.

Відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення або попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Умови перерахунку пенсій для працюючих пенсіонерів

Для пенсіонерів зі стажем не менше 24 місяців станом на 1 березня 2024 року:

Перерахунок з урахуванням набутого страхового стажу.

Заробіток, з якого обчислено пенсію під час її призначення або попереднього перерахунку, або заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії.

Для пенсіонерів зі стажем менше 24 місяців станом на 1 березня 2024 року:

Перерахунок з урахуванням тільки набутого страхового стажу.

Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Також джерело підкреслило, що працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за трудовий стаж, перерахунок буде здійснено після досягнення ними пенсійного віку.

Крім того, важливо зазначити, що показник середньої заробітної плати, яка враховується під час призначення або попереднього перегляду пенсії, залишається незмінним.

За попередніми оцінками, пенсіонери, яким буде проведено перегляд пенсій, можуть очікувати на збільшення розмірів пенсійних виплат і доплати за попередні періоди, починаючи з 1 квітня.