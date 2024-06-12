Як можна збільшити пенсію
Якщо громадянин вирішує вийти на пенсію пізніше, він може значно збільшити свої виплати. Підвищення відбувається завдяки "бонусам" доступним за відстрочку.
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На скільки зростає пенсія:
- 0,5% – якщо відстрочка менш як 60 місяців – такий відсоток надається за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з наступного місяця після досягнення пенсійного віку;
- 0,75% – якщо відстрочка більш як 60 місяців.
Тобто, за 6 років відстрочки пенсіонер може додаткового отримати 54%.
Як відбувається відстрочка пенсії
Громадянин, який хоче вийти на пенсію пізніше, має повідомити про це ПФУ. Інакше, цей процес може відбутися автоматично, після досягнення особою пенсійного віку.
Відтермінована пенсія призначається після особистого звернення громадянина у ПФУ. Коли це відбувається:
- з дня, який наступає після останнього місяця, в якому придбано місяць страхового стажу, за умови, що пенсіонер звернувся до ПФУ не пізніше трьох місяців з цього дня;
- з дня звернення, якщо особа звернулась у ПФУ не пізніше як через 3 місяці після набуття місяця страхового стажу.