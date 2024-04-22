Допомога при народженні дитини: як отримати понад 40 тисяч гривень
Джерело:КМУ
Державна допомога при народженні дитини — це соціальна виплата, яка надається одному з батьків малюка. Для отримання допомоги потрібно звернутися до відповідних органів не пізніше 12 місяців від народження дитини.
Що відомо про допомогу при народженні дитини
Допомога при народженні дитини у 2024 році становить 41 280 гривень. Вона виплачується одноразово в сумі 10 320 гривень. Решта ж суми виплачується протягом 36 місяців, тобто по 860 гривень на місяць.
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При цьому, сума виплат незмінна та не залежить від того, перша це дитина в родині чи ні.
Як отримати допомогу
Щоб отримати виплату, необхідно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг. При цьому, послугу надають як онлайн, так і офлайн.
Інструкція онлайн
- Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням. Для цього вам знадобиться електронний підпис.
- Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису.
Інструкція офлайн
Офлайн послугу можна отримати в органах соціального захисту чи в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання.
Для цього потрібно надати такі документи:
- заяву одного з батьків;
- паспорт одного з батьків чи інший документ, який посвідчує особу;
- податковий номер (РНОКПП);
- довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- свідоцтво про народження дитини;
- номер банківського рахунку для соціальних виплат;
- документи, які засвідчують народження дитини (якщо дитина народилася за межами України).