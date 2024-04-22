Допомога при народженні дитини: як отримати понад 40 тисяч гривень

Державна допомога при народженні дитини — це соціальна виплата, яка надається одному з батьків малюка. Для отримання допомоги потрібно звернутися до відповідних органів не пізніше 12 місяців від народження дитини.

Що відомо про допомогу при народженні дитини

Допомога при народженні дитини у 2024 році становить 41 280 гривень. Вона виплачується одноразово в сумі 10 320 гривень. Решта ж суми виплачується протягом 36 місяців, тобто по 860 гривень на місяць.

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При цьому, сума виплат незмінна та не залежить від того, перша це дитина в родині чи ні.

Як отримати допомогу

Щоб отримати виплату, необхідно звернутися до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг. При цьому, послугу надають як онлайн, так і офлайн.

Інструкція онлайн

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням. Для цього вам знадобиться електронний підпис. Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису.

Інструкція офлайн

Для отримання допомоги при народженні дитини ви маєте відкрити рахунок для виплат у банку, який уклав договір із Міністерством соціальної політики. Відкрити рахунок можна завчасно. Перелік банків, які співпрацюють з Міністерством соціальної політики, дивіться за цим посиланням

Офлайн послугу можна отримати в органах соціального захисту чи в Центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання.

Для цього потрібно надати такі документи:

заяву одного з батьків;

паспорт одного з батьків чи інший документ, який посвідчує особу;

податковий номер (РНОКПП);

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

свідоцтво про народження дитини;

номер банківського рахунку для соціальних виплат;

документи, які засвідчують народження дитини (якщо дитина народилася за межами України).

Опікуни, окрім зазначених документів, подають такожпро усиновлення чи встановлення опіки.